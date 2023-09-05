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وزير الإسكان يزور محافظة الإسكندرية اليوم لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف

11:18 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

عاصم الجزار

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كتب- محمد عبدالناصر:

يزور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، محافظة الإسكندرية، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.​

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عاصم الجزار محافظة الإسكندرية وزير الإسكان خدمات مياه الشرب والصرف

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