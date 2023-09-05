إجازة مرضية وزيارة منزلية.. زيادة أسعار خدمات اللجان الطبية بالتأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تعديل أسعار الخدمات المؤداه باللجنة الطبية اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري، مرجعة ذلك إلى زيادة تكلفة تأدية الخدمات، وزيادة أسعار المستلزمات.

ووزعت الهيئة منشورا على فروع هيئة التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، وكذلك اللجان الطبية بالهيئة.

وبحسب المنشور الذي اطلع عليه مصراوي، جاءت رسوم الخدمات البالغ عددها 18 على النحو التالي: زيادة الإجازات المرضية لمنتفعي التامين الصحي من 35 جنيها إلى 55 جنيها، ولغير منتفعي التأمين الصحي من 100 جنيه إلى 205 جنيهات، وكذلك تقرير الحالة من 100 جنيه إلى 200 جنيه، والتظلمات من 100 إلى 150 جنيها.

وجاء رسم زيارة منزلية لمنتفعي التأمين الصحي 250 جنيها، ولغير منتفعي التأمين الصحي 350 جنيها.