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ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الثلاثاء في المزرعة

10:56 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الثلاثاء في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 115.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 117.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 125.75 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار البيض كرتونة البيض الأبيض كرتونة البيض الأحمر كرتونة البيض البلدي

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