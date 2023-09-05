"الطيران الاقتصادي و اليوم الواحد".. "الغرفة السياحية" تضع روشتة انتعاش السياحة

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إن وجود الطيران الاقتصادي منخفض التكاليف ضرورة للسياحة المصرية إلى جانب فتح أبعاد جديدة للطيران المصري بـ أوروبا والصين وأمريكا اللاتينية وغيرهم من الدول، وتكون الرحلات منتظمة أسبوعياً.

وأضاف "هزاع" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية قائلاً: (القاهرة ممتلئة بالسياح ولو تواجد بها الطيران الاقتصادي سـ يجذب أعداد كبيرة، وأن فتح أبعاد سياحية مع دول أخري، سيعود بالفائدة على السياحة المصرية، وأن السياحة بمصر لا تستوعب سوى رحلات بواسطة الطيران نتيجة الحدود الخاصة بها من البحر الأحمر والمتوسط والسودان وليبيا).

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أن إجراءات تعظيم سياحة اليخوت بمصر تنتهي خلال نصف ساعة نتيجة التحديثات التكنولوجيا الجديدة، لأنه نوع هام من أنواع السياحة، والتسويق للسياحة مع الإجراءات السريعة ستجذب أكبر عدد ممكن عن طريق استهداف السائح حسب نوع ثقافته، وتقديم ما يحتاجه السائح.

وأكد أهمية تسهيل الإجراءات سواء بالحوافز التي تعطي للطيران وغيرها ويؤدي لجذب السائح، و متوسط إنفاق السائح من النقاط الهامة لإنعاش السياحة، وانطباع السائح عن جودة الخدمات المقدمة للحصول على نتيجة إيجابية.

ولفت إلى أنه يمكن استغلال نجاح المهرجان وجذب أكبر عدد من السائحين ليس العربي فقط بل من كل أنحاء العالم، عن طريق عمل حفلات لمغنيين عرب أو أجانب خاصة مع وجود كافة الاستعدادات والفنادق وغيرها، وعمل مسابقات رياضية متعددة، أو مؤتمرات دولية مثل مؤتمر المناخ، ونستطيع الاستمرار طوال العام بهذا الشكل، وعمل مسرحيات خلال وقت معين، والتسويق لكل ذلك بمنطقة العلمين، ومسابقات الجولف والفروسية، ما يجذب كل أنواع السائحين.

واستطرد الخبير السياحي، أنه حال وجود سياحة صحراوية بمدينة مرسي مطروح يمكن ربطها مع مدينة العلمين، بتعزيز سياحة اليوم الواحد تستفيد منها كل محافظات الجمهورية، عن طريق السياحة العلاجية والاستشفائية، وربط السياحة الأثرية بمنطقة العلمين.