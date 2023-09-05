هل يوفر القطاع السياحي فرص عمل تصل لـ 200 ألف؟.. "الغرفة السياحية" تُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، إن انتعاش السياحة المصرية خلال الفترة السابقة، سواء بمهرجان العلمين الجديدة، أو القلعة، وزيادة أعداد السائحين بشكل عام يعود على المواطنين المصريين بالعديد من الفوائد.

وأضاف "هزاع" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن أبرز هذه الفوائد توفير فرص عمل قائلاً: (كل مليون سائح يوفر 200 ألف فرصة عمل)، لأنها مرتبطة بالفنادق، والتنقلات، وتوريد المواد الغذائية، والنظافة، والعمليات الحسابية، والدفع بالوسائل الإلكترونية.



وأوضح عضو الغرفة السياحية، أنه كلما زاد الإستثمار وعدد السائحين، يوفر العديد من فرص العمل، و متوسط إنفاق السائح مختلف وعالى بوجود سائحين تدفع 100 دولار في اليوم الواحد، وسياحة اليخوت يدفع السائح الخاص بها أضعاف السائح العادي، لافتاً إلى أنه هناك سياحة تكون متاحة على مدار العام، ما يوفر فرص العمل بشكل دائم.

وأكد أنه يجب الاهتمام بتطوير السياحة خلال الفترة القادمة، وفتح آفاق جديدة لها، وتقديم كل سبل الراحة للمستثمرين سواء الأجانب أو العرب، بتقديم تسهيلات متعددة سواء على القروض، أو الحصول على الأراضي، أو الإعفاءات الضريبية، ما يساهم في تطوير السياحة وجذب أكبر عدد من السائحين.