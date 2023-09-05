فرقة "نور النبي للإنشاد الديني" على مسرح مركز إبداع قبة الغوري

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تقدم فرقة "نور النبي للإنشاد الديني" حفلًا جديدًا، مساء يوم الجمعة 15 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، على خشبة مسرح مركز إبداع قبة الغوري التابع لصندوق التنمية الثقافية، الذي تقدم من خلاله أهم أعمالها في المديح والإنشاد الديني.

وذكرت الفرقة أن ذلك الحفل الغنائي الصوفي الجديد يأتي للتعلق بـالله تبارك وتعالى من خلال الإنشاد الديني والغناء الصوفي، مشيرين إلى أن مجالس الذكر الجماعية، التي يؤديها المنشدون المنتمون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص.

ويكون على رأسها شيخ عارف بالطريقة ينبه على كل ما من شأنه أن يشوش إمكان الوصول إلى لحظة الصفاء، هي ركن مهم في طريق الصوفية، ويتم فيها أداء أشكال مختلفة من الذكر، مثل الخطب وتلاوة القرآن والنصوص الأخرى من أدعية وأوراد، وإلقاء الشعر والإنشاد الديني، والمديح النبوي الشريف.

يذكر أن فرقة "نور النبي للإنشاد الديني" قد تأسست في شهر يناير 2018 بقيادة المنشد عبد الله بكير الشاذلي، ويتميز أفراد الفرقة بأنهم متنوعون في الانتساب إلى مختلف الطرق الصوفية؛ مما أثر في أعمال مدائحهم بالتنوع والتميز، وتؤدي الفرقة أروع الأناشيد والابتهالات الدينية في مدح الرسول وحب الله في أجواء روحانية.