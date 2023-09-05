تعرف علي سرعة الطائرات في الإقلاع والهبوط وأثناء التحليق



كتب- محمد عبيد:

تجذب سرعة الطائرات في الاقلاع والهبوط نظر العديد من الركاب وغيرهم من الأشخاص في معرفة السرعة التي يسير عليها الطيار خاصة في الهبوط ليتمكن من السيطرة علي الطائرة وايقافها خلال أقل من 5 كيلو متر علي الممر.

وتًعد الطائرات التجارية واحدة من أسرع طرق السفر، وكل نوع من الطائرات له سرعة إقلاع وتحليق وهبوط وبشكل عام تتأثر هذه السرعة بالظروف الجوية (كمقاومة الرياح والأمطار والعواصف والثلوج ودرجات الحرارة) والوزن الإجمالي للطائرة ونوعها والأجهزة المستخدمة وطول المدرج، يرصد "مصراوي" بعض المعلومات عن سرعة الطائرة أثناء الإقلاع والتحليق والهبوط .

يقول خبراء الطيران المدني، إن معظم الطائرات التجارية تقلع بسرعة تقارب من 160 إلى 180 ميلاً في الساعة، يمكن أن تكون هذه السرعة متغيرة تزداد او تنقص بسبب عدة عوامل منها الطقس (سرعة الرياح واتجاهها، درجة الحرارة ، الرطوبة، كثافة الهواء )، ظروف المدرج ( طول المدرج ، طبيعة سطح المدرج وزاوية انحداره) ووزن الإقلاع للطائرة ، يجب أن يكون الطيار على دراية تامة بهذه السرعات وكيفية استخدامها في التخطيط للإقلاع وهي :

‏Vs (stall speed) - V1 - Vr - VLO - V2 .

ويضيف خبراء الطيران يمكن للطائرات التجارية أن تحلق بسرعة تصل من 550 إلى 580 ميلاً في الساعة، وهي السرعة الأكثر شيوعاً في طائرات الركاب المدنية، وتعتبر مقاومة الرياح عاملاً أساسياً عند تحديد هذه السرعة، بالإضافة إلى ذلك قد يكون للطائرات العسكرية والطائرات الخاصة وأنواع الطائرات الأخرى سرعات أعلى أو أقل.

وأشار خبراء الطيران الي ان متوسط سرعة الهبوط للطائرة التجارية هو 150 إلى 166 ميلاً في الساعة، وكما تم ذكرة في مرحلة الإقلاع يمكن أن تكون التغييرات في سرعة الهبوط نتيجة عدة عوامل منها: وزن الهبوط للطائرة، الرياح الجانبية والظروف الجوية، درجة الحرارة ، كثافة الهواء، طول المدرج وارتفاعه عن سطح البحر، الضغط الجوي.

وتابع الخبراء الطائرات ذات محرك واحد يمكنها في المتوسط الطيران بسرعة قد تصل ما يقارب 140 ميلاً في الساعة على الرغم من صغر حجمها ، إلا أن سرعاتها ليست عالية لأنها طائرات تستخدم محرك واحد فقط وكباقي الطائرات تتأثر بعدة عوامل مثل مقاومة الرياح في الأيام الهادئة عندما لا يكون هناك الكثير من الرياح القوية ، يمكن أن تكون السرعة الأرضية للطائرة ذات المحرك الواحد مماثلة لسرعة الطيران ويمكن لبعض الطائرات ذات المحرك الواحد أن تطير بسرعة تصل إلى 250 ميل في الساعة.