طرق بسيطة وسريعة.. كيفية إدخال قراءة عداد "الكهرباء"



كتب- محمد صلاح:

وفرت وزارة الكهرباء، إمكانية إدخال قراءة عداد الكهرباء 2023 بشكل إلكتروني، وذلك للقضاء على القراءات الوهمية والشاذة، وضمان إصدار فاتورة حقيقية معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمواطن المشترك، ويدخل قراءة عداد الكهرباء، من خلال إحدى الطرق التي حددتها وزارة الكهرباء.

ويوضح "مصراوى"خطوات إدخال قراءة عداد الكهرباء 2023، وفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

1-يمكن إدخال قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

2-زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

3-تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء، واستخدامه بإدخال القراءة الخاصة بك.

4-من خلال خدمة تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية عبر تطبيق هواتف الأندرويد..

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا

1-افتح متجر الأندرويد Google Play.

2-كتابة اسم البرنامج بشريط البحث والضغط على بحث.

3-اختار البرنامج من قائمة البحث وتثبيته على الهاتف.

4-افتح البرنامج واختار شركة مصر العليا.

5-كتابة البيانات داخل البرنامج والموجودة على الإيصال.

6-اضغط على الحصول على اسم المشترك.

7-كتابة قراءة العداد يدوية كما هي في العداد، والضغط على علامة صح.

8-إرفق صورة واضحة للعداد اضغط موافق.

9-ستظهر رسالة تم حفظ القراءة بنجاح.