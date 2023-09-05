"لو مسافر".. تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق الفيوم 5 أيام



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصري الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر إنشاؤه، والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصري الكبير سيتم استكمال أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة وتسهيل أي معوقات، لافتا إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالآتي:

-حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل"، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلي.



وأوضحت المحافظة أن الأمر يستلزم إغلاق كلي لطريق الفيوم لمدة 5 أيام بالاتجاه القادم من طريق المنصورية و إسكندرية الصحراوي، وتكون الأعمال لمدة 24 ساعة لسرعة الإنتهاء، وتم وضع، اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال، وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال.