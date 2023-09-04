"بعد نجاح مهرجان العلمين".. خبير سياحي: فرصة للمستثمرين لزيادة الطاقة الفندقية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة ايجبشيان، أنه يمكن استثمار نجاح العلمين الجديدة بزيادة أعداد السائحين خلال الفترة القادمة.



وأضاف هزاع خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى المصرية، إن مهرجان العلمين الجديدة ولُد عملاقاً، وأدى إلى وجود صورة إيجابية لمدينة العلمين الجديدة مقارنة بالمدن الأخرى، والمسابقات الرياضية التي تواجدت مع المهرجان ونوعية السائح المستهدف لمنطقة العلمين كـ سياحة عربية وداخلية، أدت إلى تحقيق النجاح للمؤتمر.



وأوضح هزاع، أن منطقة العلمين واعدة، تحتاج إلى عدد من الفنادق بجانب الـ 15 ألف غرفة المتواجدة حالياً بالمدينة، وأنه مازال هناك حاجة إلى 25 ألف غرفة ما يعطي فرصة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب والخليجيين قائلاً: " سمعت إن فيه فنادق ستنفذ في مصر لأحد الممثلين العالميين، وممكن تكون في مدينة العلمين الجديدة".



وأكد أنه يجب تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين سواء على الصعيد الأجنبي أو المحلي، من إعفاءات ضريبية لوجود عمالة وتشغيل وتكليفات مرتفعة، وسهولة الحصول على الأراضي بأسعار مميزة، إلى جانب تسهيل الحصول على القروض.