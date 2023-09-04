ماذا يعنى إغلاق إثيوبيا لإحدى بوابات سد النهضة؟.. خبير يُجيب

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن إثيوبيا أغلقت بوابة التصريف الغربية لسد النهضة، مما يشير إلى اقتراب انتهاء التخزين الرابع للسد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم ارتفاع الخرسانة إلى 625 متر لاستيعاب ما يقرب من 40 إلى 41 مليار متر مكعب.

وأضاف "شراقي"، لمصراوي، أن بعض المناطق القريبة من روافد نهر النيل في دولة السودان تعرضت لحالة جفاف.

وتابع: "السودان لديها مشكلة حقيقية فيما يخص هطول الأمطار وتصريف المزيد من المياه دون الإخطار المسبق مما يجعلها تتعرض لغرق العديد من المناطق؛ أو الجفاف مع التخزين الكبير للكميات بعكس القاهرة التى تمتلك السد العالي الذي يستطيع التعامل مع هذه المشكلات"؛ لذلك تطالب دولتى المصب أديس أبابا بضرورة التنسيق الكامل لتفادي هذه المشكلات.

ولفت "شراقي"، إلى أن المعلومات التي نحصل عليها من خلال الأقمار الصناعية، نتيجة للتصرفات الإثيوبية التي تتمسك بإيصال رسائل أن نهر النيل تحت سيطرة أديس أبابا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينتهي التخزين الرابع للسد خلال عدة أيام، ليصبح حجم البحيرة 37 مليار متر مكعب أو يزيد، مضيفًا: أن الوضع حالياً يعنى مرور 50 مليون متر مكعب يومياً فقط؛ لأن إثيوبيا كانت تفتح بوابتين والآن أصبحت بوابة واحدة.

اقرأ ايضًا

لأول مرة.. "الزراعة": نستهدف زراعة 4 ملايين فدان من محصول القمح