بـ 12.6 جنيهًا للكيلو على البطاقات.. تعليق مهم من التموين على حذف الأرز

كتب - محمد سامي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سلعة الأرز مازالت مستمره ضمن السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقة والبالغ عددها 31 سلعة يتم صرفها لـ62 مليون مواطن عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وقالت مسئول بوزارة التموين لمصراوي: إن الأرز يتم صرفه من جميع المنافذ وفق القرار الوزاري رقم 15 الصادر بتاريخ 7 مايو الماضي والحديث عن رفع سعره أو إلغائه من بطاقة التموين عار تمامًا من الصحة، مؤكدة أن كيلو الأرز يتم بيع بسعر 12.6 جنيهًا للكيلو حال توافره عند المنفذ التمويني، علي أن يتم بيع الأرز الحر ضمن فرق نقاط الخبز مقابل 20 جنيهًا للكيلو.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا قال فيه إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، غير صحيح.