نقل الفنان التشكيلي عز الدين نجيب للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية



(مصراوي):

أعلنت الناقدة التشكيلية سوزان شكري يعقوب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعرض الفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب لأزمة صحية مفاجئة.

وكتبت سوزان شكري يعقوب قائلة: "دعواتكم بالشفاء العاجل للفنان والناقد الفنى التشكيلى عز الدين نجيب متواجد الآن بالعناية بعدما أصيب بأزمة قلبية".

ويتواجد الفنان التشكيلي عز الدين نجيب بغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة سراي القبة.

ويعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).