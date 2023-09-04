رئيس الوفد: أعددنا العدة للانتخابات الرئاسية.. وإذا لم نكن المركز الأول سنكون المركز الأول



(مصراوي):

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد: إن حزبه أعد العدة للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هذه الانتخابات ليست انتخابات الوفديون فقط ولكن انتخابات الأمة المصرية ويجب أن نستوعب هذا الأمر ومن لم يستوعب حجم المهمة سوف نبحث توجيه الشكر له ونبحث عن غيره يكون مؤهلاً وقادرًا على تحمل هذه المسئولية الكبيرة.

وأضاف خلال اجتماعه، اليوم مع سكرتير عموم اللجان العامة للحزب على مستوي الجمهورية، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، والسكرتارية المساعدين وعباس حزين وحاتم رسلان وكاظم فاضل وجمال شحاتة، أن اجتماع اليوم الهدف منه هو الاستماع إلى المقترحات الخاصة بالدعاية الانتخابية لكل محافظة، مشيرًا إلى أن سكرتيري عموم المحافظات هم على دراية كاملة بشئون المحافظة.

وتابع: "إن لم نقدم معركة حقيقية قوية سوف يكون الأمر صعب، على مستقبل الحزب وأن حصل الوفد على مكانته الحقيقية في الشارع المصري بسبب هذه المعركة سوف يعود هذا بشكل إيجابي على مستقبله".

وأوضح: "لدينا معركة حقيقية ويجب أن نكون على قدرها، من خلال احترام أنفسنا حتى يحترمنا الجميع وسيكون هناك استعانة بأعضاء الوفد السابقين وأيضا سيكون بكل المصريين المحبين للوفد وسوف نستقبل الجميع بشرط التعاون والوقف صف واحد لتحقيق هذا الأمر.

وأشارإلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن كثيرا من المقترحات التي قدمها الحضور في اجتماع اليوم ولكن لن أتحدث عن البرنامج الانتخابي الآن لأننا في معركة حقيقة وأعددنا العدة وكل شيء قد أصبح جاهز وأن لم نكن المركز الأول سنكون المركز الأول.

من جانبه قال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، أن الاجتماع يهدف إلى الاستماع لرؤيته سكرتير عموم اللجان العامة للحزب حول المشاركة في الدعاية الانتخابية لرئيس الوفد في الانتخابات القادمة.