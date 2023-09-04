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50 شقة للصحفيين.. انتهاء حجز وحدات سكنية بمدينتي الأحد المقبل

07:46 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

حجز وحدات سكنية

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كتب- إسلام لطفي:
تنتهي المدة التي حددتها نقابة الصحفيين لحجز وحدات سكنية بمدينتي والتي تبلغ 50 وحدة، يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر، حيث بدأت يوم السبت الماضي 2 سبتمبر.

وتقع الوحدات المخصصة بمجموعات "70 و84 و103 و114 و124 و125 و15"، بمساحات ما بين الـ70 حتى 200 مترًا وبأدوار مختلفة.

ويسدد 25% من إجمالي قيمة الواحدة كمقدم حجز =1% من قيمة الوحدة "مجلس أمناء" = 5.% مصاريف إدارية، على أن يقسط الباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء البنكية "سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي= 2% وزارة المالية= 5.% مصاريف تحصيل" وذلك من تاريخ استلام الوحدة وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.

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حجز وحدات سكنية نقابة الصحفيين شقق الصحفيين

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