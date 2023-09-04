حدث في 8 ساعات| تفاصيل لقاء الرئيس بوزير العدل.. وإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني



كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفاصيل لقاء الرئيس مع وزير العدل توصيات تقرير حقوق الإنسان من بينها إعادة النظر في اشتراطات البناء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل لمتابعة عدد من المشروعات

أفادت قناة إكسترا نيوز أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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برلماني يقترح تعاون "صلاح" مع زاهي حواس لاسترداد الآثار المهربة بدعم حكومي

أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، تأييده التام طلب عالم الآثار المصري زاهي حواس، مساعدة اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل استرداد الآثار المصرية من المتحف البريطاني في لندن.

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القوات المسلحة: احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي من أبناء سيناء ومحافظات القناة

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم (العقود المؤمنة) للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

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إعادة النظر في اشتراطات البناء.. ننشر توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان الملخص التنفيذي للتقرير السنوي للمجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر عن الفترة من 2020 لـ2023.

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لا أسلاك تحت السجاد.. نصائح "مرفق الكهرباء" لحماية المنازل من الحوادث

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح إلى الأُسر لحماية منازلهم من الحوادث الكهربائية للحفاظ على سلامتهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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رئيس الوزراء يتابع تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية في آسيا وتطور التعاون الإنمائي مع دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، في إطار مساعي الدولة لدفع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.

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الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2023 بشان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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رابط رسمي.. نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ، 2022/ 2023، العامة بنسبة 89.04%

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"الآثار" تصدر قرارًا بتشكيل لجنة الاستراتيجية العامة لتنشيط السياحة

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً، بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الوزارة 2030.

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