الجيزة ترفع كفاءة الطريق أمام حديقة سفاري بارك اتجاه كوبري عرابي

كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطرق وحي المنيرة الغربية؛ بالاستجابة لـ شكوي المواطنين الواردة برفع كفاءة الشارع امام حديقة سفاري بارك اتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وتمهيده لتسهيل الحركة المرورية.



وقامت محافظة الجيزة، من خلال أجهزتها بتمهيد الطريق ورفع كفائتها وتهذيب الحفر الموجودة بالطريق المؤدى إلى كوبرى أحمد عرابى وإعادة الشئ لأصله .



كما وسعت مدخل الطريق بـ شارع حسین مهران، وإنشاء مدخل ومخرج للشارع مروريا وتركيب بلدورات لعدم إعاقة الحركة، وإنشاء رصيف بالجزيرة الوسطى أمام حديقة سفاري بارك وصيانة أرصفة المشاة.



وشملت جهود أجهزة محافظة الجيزة التنسيق مع قسم شرطة المنيرة الغربية وإدارة المرور ؛ لـ تواجد دوريات من إدارة المرور وونش للتواجد بمنطقة سفارى بارك يوميا لـ يتم التعامل الفوري حيال اي مخالفات مرورية تعيق من حركة السير .