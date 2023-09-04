مؤلفات اوفنباخ الفرنسى على المسرح الكبير فى افتتاح موسم الأوبرا الفني

كتب- محمد شاكر :

تفتتح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر موسمها الفني الجديد 2023 - 2024 بحفل كلاسيكى يأتى بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة ممثلة فى المركز الثقافى الفرنسى ويحمل عنوان "باريس اوفنباخ" ويحييه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، ويستضيف السوبرانو بأوبرا باريس كارولين دوما وعازف الفيولينة سيزار فيليف.

ويشارك خلال الحفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو تحيه شمس الدين- منى رفلة - داليا فاروق - دينا إسكندر ، الميتزوسوبرانو ليلى إبراهيم، التينور جورج ونيس، الباص باريتون رضا الوكيل مع كورال أوبرا القاهرة بقيادة مينا حنا وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء 6 سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال المؤلف الفرنسي جاك اوفنباخ منها لابيريكولا، دوقة جيرولستين، حكايات هوفمان، هيلين الجميلة، الحياة الباريسية، اورفيوس في الجحيم، قطاع الطرق، إلى جانب تشاردس لـ فيتوريو مونتى وتأملات من اوبرا تاييس لـ جول ماسينيه.

وقد أعدت دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الجديد العديد من المفاجات الإبداعية منها عروضا متنوعة للفرق التابعة إلى جانب استضافة فرق محلية وعالمية متخصصة فى مختلف اشكال الفنون الجادة.

جدير بالذكر المؤلف الموسيقى وعازف التشيللو جاك أوفنباخ (1819- 1880) لقبه فاجنر باسم موتسارت الشانزليزيه واعتبره النقاد صانع الموسيقى المرحة والساخرة ولقب بملك الأوبريت حيث كتب حوالى 100 عمل فى هذا القالب، ، ولأعماله قيمة فنية وتاريخية إذ نجح بلمساته إضفاء أجواء المرح والسخرية على المجتمع الفرنسى.