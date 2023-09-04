الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل لمتابعة عدد من المشروعات
كتب- محمد عبدالناصر:
أفادت قناة إكسترا نيوز أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتناول الاجتماعي متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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