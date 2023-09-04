برلماني يقترح تعاون "صلاح" مع زاهي حواس لاسترداد الآثار المهربة بدعم حكومي​

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، تأييده التام طلب عالم الآثار المصري زاهي حواس، مساعدة اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل استرداد الآثار المصرية من المتحف البريطاني في لندن؛ خصوصًا أن متحف لندن يضم العديد من قطع الآثار المصرية التي تم تهريبها في فترات سابقة؛ وعلى رأسها حجر رشيد، ولكن لم تستطع مصر استرداد تلك القطع الأثرية.

وقال رمزي، في بيان له اليوم الإثنين، إنه يجب على الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار خصوصًا، أن تدعم الحملة التي أطلقها الدكتور زاهي حواس؛ للحصول على 100 ألف توقيع من الجالية المصرية في لندن؛ من أجل تغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار، مثمنًا تأكيد الدكتور زاهي حواس أننا فخورون باللاعب العالمي محمد صلاح؛ ولكن هناك واجب وطني وهو أن يساعدنا في حملة استرداد الآثار المصرية من متحف لندن، فبمساعدة صلاح والسفارة المصرية في لندن يمكننا أن نجمع 100 ألف توقيع؛ لتغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار.

ووجه النائب التحية والتقدير إلى النجم العالمي محمد صلاح، على إطلالته والصورة التي نشرها من المتحف البريطاني، وكشفت عن مفاجأة خطيرة تتمثل في التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة؛ بأنه تمثال لـ"رمسيس الثاني" ويزن 10 أطنان، وهو مسروق، مطالباً باتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج، موجهاً التحية والتقدير للنجم محمد صلاح على هذه الصورة التي تمثل رسالة دعم كبير منه لاسترداد الآثار المصرية.

وأكد رمزي الأهمية الكبيرة لدور الدبلوماسية المصرية العريقة بصفة عامة، وجميع سفراء مصر بالدول التي توجد بها آثار مصرية مهربة في استرداد الآثار المصرية المهربة من خلال مخاطبة وزراء الخارجية داخل هذه الدول؛ بعد تحديدها وتحديد الآثار المصرية التي لديها من أجل اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل استرداد الآثار المصرية المهربة.