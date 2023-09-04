القوات المسلحة: احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي من أبناء سيناء ومحافظات القناة

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم (العقود المؤمنة) للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 2022.

بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بجميع مناحي الحياة وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل المواطنين.

أعقب الكلمة، عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء.



وألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة استعرض خلالها التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص مما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير.

وألقى اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة السياسية لدعم كل مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء.

وأشار إلى تقديره لتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحي الحياة، كما وجه التحية لأبناء سيناء ومحافظات القناة لدورهم الوطني تجاه وطنهم، معربا عن سعادته بتلك اللحظة التي تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء.



وأجريت مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء شمال سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والسويس، وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق الكورال والفن التعبيري بشمال سيناء احتفالا بتلك المناسبة.

حضر الاحتفالية، عدد من المحافظين، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء الجمعيات الأهلية وأجهزة الحكم المحلي.