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محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق الفيوم لـ 5 أيام بسبب المتحف الكبير

03:26 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

غلق كلي بطريق الفيوم

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كتب- مصراوي:
أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصري الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر إنشاؤه، والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصري الكبير سيتم استكمال أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي.
وأشارت المحافظة -في بيان اليوم الاثنين- إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلي بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم؛ وذلك لمدة 5 أيام ابتداءً من السـاعة 12 صباح غد الثلاثاء وحتى يوم السبت، المقبل على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة وتسهيل أي معوقات، لافتا إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالآتي: حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل"، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلي.
ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال، وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.​

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طريق الفيوم غلق طريق الفيوم المتحف الكبير أحمد راشد

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