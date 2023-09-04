لقاح الإنفلونزا الموسمية 2023.. تعرف على الأسعار وأماكن توفيره

كتب- أحمد جمعة:

بدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى.

وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، في تصريحات لمصراوي، إنه يجري توفير اللقاح الجديد الرباعي "quadrivalent vaccine (QIV)"، هو السائد حالياً والذي يتضمن 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي "H1N1،H3N2"، من النوع A، وسلالتين من النوع B.

ويتوفر اللقاح الرباعي تحت اسمين تجاريين، الأول "فاكسيجريب تترا Vaxigrip tetra"، من إنتاج شركة سانوفي في فرنسا، و"انفلوفاك تترا Influvac tetra"، من إنتاج شركة أبوت في هولندا.

ولفت "محمدي" إلى أن سعر الجرعة يبلغ 267 جنيهًا للنوع الأول، و257 جنيهًا للنوع الثاني.

وأيا من اللقاحين يعطي بداية من عمر 6 شهور، والطفل في المرحلة العمرية من 6 شهور حتى 9 سنوات فإذا كان أول مرة له لتلقي اللقاح فهو يحتاج إلى جرعتين بينهما شهر على الأقل، إما إذا كان قد سبق له تلقي اللقاح في السنوات السابقة فهو يحتاج جرعة واحدة فقط.

وتكون الجرعة لكل الأعمار واحدة، وهي نصف مل تحقن في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف حسب العمر.

أما من عمر 9 سنوات فما فوقها فهو يحتاج لجرعة واحدة فقط، ولا يوجد تقسيم لجرعة الإنفلونزا أيا كان السن.

وأوضح "محمدي" أنه غالبا لا نحتاج لتكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة في تحسين مناعة الشخص ضد الإنفلونزا إذا كان قد تلقي جرعاته بشكل سليم.

وأضاف: "كلما حرصنا على تلقي اللقاح مبكرًا وقبل دخول الشتاء وذروة انتشار الإنفلونزا، كلما حصلنا على أقصى استفادة منه علما بأنه يمكن تلقيه في أي وقت دون ضرر ولكن ما قد يتأثر هو فترة الحماية".

وعن الفئات المستهدفة باللقاح، تشمل:

- الأطفال خلال السنين الـ 5 الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن ٦٥ سنة

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل، خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة

- العاملين بالمجال الصحي.

أما الفئات التي يُمنع عنها التطعيم، فتشمل:

- الأطفال أقل من ٦ شهور

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته

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