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الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

01:04 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2023 بشان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.​

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