الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
القاهرة- أ ش أ:
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2023 بشان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .
نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
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