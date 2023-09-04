اتعلموا من مشكلات كل سنة.. برلماني يطالب "التعليم" بالاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي من المقرر انطلاقه نهاية الشهر الحالي يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أهمية التعلم من التجارب والأحداث والمشكلات التي يشهدها بداية كل عام دراسي، من زحام وتكدس وعدم انتهاء صيانة بعض المدارس وتأخر تسليم الكتب المدرسية.

وأكد توفيق، خلال تصريحات له اليوم الإثنين، أهمية مراجعة كثافات الفصول بالمدارس، وتوافر المعلمين بكل المدارس، وتوافر الكتب المدرسية، بالإضافة إلى الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بصيانة الفصول ودورات المياه والبنية التحتية التكنولوجية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأن العملية التعليمية تعتمد بشكل أساسي على حضور ومشاركة الطلاب في الفعاليات الدراسية بالمدارس، سواء من خلال التفاعل مع المعلم أو التفاعل مع الأنشطة؛ وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالبيئة المدرسية بشكل كبير، بحيث تكون جاذبة ومشجعة للطلاب.

وشدد عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على المدارس والمعلمين؛ بحيث يكون هناك التزام منذ اليوم الأول بالوجود والشرح داخل الفصول؛ لمحاصرة ظاهرة الدروس الخصوصية.