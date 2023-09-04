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نائب رئيس جامعة حلوان: أسبوع شباب الجامعات يكسب الطلاب المهارات الشخصية

12:30 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

الدكتور حسام الرفاعي

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كتب- عمر كامل:
قال الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان، إن أسبوع شباب الجامعات سيشمل جميع المجالات ورحلات للمناطق الأثرية والمشروعات القومية ومسابقات علمية فضلا عن المجالات الرياضية والثقافية.

وأضاف رفاعي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات وجدول أسبوع شباب الجامعات، أن مجالات أسبوع شباب الجامعات تكسب الطالب المهارات الشخصية والخاصة في كل المجالات ولأول مرة سيشارك فيه ذوي الهمم وطلاب الجامعات الأهلية.

وأشار إلى أن الأسبوع يعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين الجامعات ولذلك سمحت الجامعة في توسيع دور الطالب في المشاركة في استعدادات شباب الجامعات وساهموا في الإنتاج والتصنيع لمستلزمات أسبوع شباب الجامعات.

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