بعد تصريحات أمير منير.. الأزهر يوضح حكم أداء "عمرة البدل"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حكم أداء العمرة عن الغير.

ونشر أمير منير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أمس، يدعو خلاله المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني.

وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عزوجل وسنة النبي ﷺ أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه فقد ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟قال ﷺ "أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء " قال نعم " قال حج عن أبيك".

وأِشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، هذا الحكم إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجى شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.

ورد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، على هذه الدعوة قائلا: "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

وأكد كريمة أن كثير من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين، متابعا: كل الناس بقت مفتين على السوشيال ميديا، ومعظم فتواهم في الجزء الأسفل من المرأة والتي تعتمد على الاثارة".

وعن دعوة أمير منير، قال كريمة: "الأفضل للإنسان أن يذهب هو لأداء العمرة والحجز دون الحاجة إلى شخص آخر يؤدي هذا العمل عنه"

.وتابع: يجب على المسلمين أن يردوا الإفتاء إلى أهل التخصص في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، ويبجب على العقلاء لا يرجعون إلى المرجعيات الإخوانية ولا إلى أمراء الدواعش، ولا إلى توجهات الشيعة".

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