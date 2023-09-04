صور.. أول ظهور لخالد عبدالله رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة

كتب وتصوير- هاني رجب:

شارك خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة شركات بيت الخبرة في عزاء عواطف محمد حسن حرم المستشار محمد فخري ووالدة النائب السابق شريف خيري.

ويعد هذا هو الظهور الأول له منذ أنباء سفره خارج مصر في 2022.

وفي يونيو 2022 تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن هروب عبدالله خارج مصر بعد حصوله على قروض كبيرة من البنوك لم يستطيع الوفاء بها، لكن سرعان ما أصدرت مجموعة شركات بيت الخبرة، بيانا قالت فيه إن رئيس مجلس إدارتها خالد عبدالله، سافر للخارج لأسباب صحية، وأنه لم يكن طرفًا من قريب أو بعيد في أي تحقيقات، وهو ليس متهمًا بشيء يدفعه إلى الهرب للخارج.

وجاء البيان تعليقًا على أخبار متداولة، بشأن حقيقة سفر عبدالله للخارج، وذكر أيضا أن جميع تسهيلات المجموعة من البنوك قد تمت وفقا للمعايير المصرفية المعروفة- حسب نص البيان- وأن المجموعة لم تخل بالتزاماتها، ولاتوجد أية أقساط للبنوك متأخرة عليها -على حد قولها.

وأوضح البيان، الذي صدر الجمعه 24 يونيو 2022 أن المؤسسة ستلجأ للقضاء فيما نشر بشأن "شخص" رئيس مجلس الإدارة.

ووفقا لموقع الشركة، فإن المهندس خالد عبدالله، هو مؤسس المجموعة، التي بدأها والده عبدالله سلام في الأربعينيات.​