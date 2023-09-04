منع الحمل وعلاج الاكتئاب.. زيادة جديدة في أسعار الأدوية

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كتب- أحمد جمعة:

اعتمدت هيئة الدواء المصرية، خلال الأيام الأخيرة، زيادة جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية بالسوق المحلي، بعد تقدم الشركات المُنتجة بطلب لمراجعة أسعارها؛ لمواجهة الزيادة المضطردة في تكاليف الإنتاج.

ومن بين تلك الأصناف التي طالتها الزيادة: دواء "فيموجيسال" أحد أبرز الأدوية المستخدمة كحبوب لمنع الحمل وتنظيم الطمث للسيدات، حيث ارتفع سعره من 39 جنيهًا إلى 58 جنيهًا.

كما ارتفع سعر دواء "ايبيجونال"، والذي يستخدم ضمن أدوية المساعدة على الإنجاب، حيث ارتفع سعره من 66 جنيهًا إلى 200 جنيه.

ووافقت الهيئة على زيادة سعر دواء "ميلجا أدڨانس" من 78 جنيهًا إلى 100.5 جنيه، وهو العقار الذي طرحته الشركة المنتجة في مارس 2021 ويستخدم فى حالات التهابات الأعصاب.

كما ارتفع سعر دواء "بريانيل" وهو من بين أكثر الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض النفسية، من 48 جنيها إلى 123 جنيهًا.

ووفق مصادر بقطاع الدواء، تحدثت لمصراوي، فإن شركات الأدوية المحلية والأجنبية تتقدم بطلبات لمراجعة أسعار بعض أصنافها، في خضم أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام، في حين تعقد لجنة "التسعيرة" بهيئة الدواء اجتماعات دورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد نسبة الزيادة على أصناف محددة.

ورصد المركز المصري للحق في الدواء، زيادة نحو 2278 صنفا بنسب تبدأ من 35% وتصل إلى 100% لبعض الأدوية المحلية.

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