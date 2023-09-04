الإسكان: بدء الحجز الإلكتروني لمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.. اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، سيبدأ الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج>

وبحسب بيان، يتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح الجزار، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مشيراً إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.

وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان – السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).

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