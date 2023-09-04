صحة النواب: المؤتمر العالمي للسكان فرصة لجذب الاستثمارات الصحية

كتب: سامح سيد

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، استضافة مصر لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذى تنطلق فعالياته غداً وتستمر لمدة 4 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمثابة فرصة كبيرة ليرى العالم كله من خلال الوفود المشاركة فى المؤتمر، مدى تقدم مصر في مجال الصحة ونجاح جميع المبادرات الصحية التى اطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى مقدمتها نجاح مصر في القضاء على فيروس سي.

وأكد "سليم" فى بيان له أصدره اليوم أن هذا المؤتمر سيكون فرصة كبيرة أيضاً لترى وفود العالم ما حققته مصر من انجازات ومشروعات قومية عملاقة اطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء مصر، إضافة الى معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " والتى غيرت وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية داخل مختلف القرى والريف المصري، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر العالمي للتحاور والنقاش، فيما أن وفود العالم وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات في قطاع الصحة والسكان والتنمية والعلاقة التي تربطهم.

وأكد الدكتور محمد سليم أهمية إعطاء المؤتمر أكبر اهتمام بملف القضايا السكانية لوضع سياسات جديدة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى فى دول العالم التى لديها مشكلة كبيرة فى الزيادة السكانية، بما يكفل تخفيض معدلات النمو السكانى لتأثير هذه المشكلة على التنمية، مؤكداً أن هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة في المجال الصحي، وفقًا للمعايير المطلوبة لتوفير كل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المؤتمر تتضمن برامج علمية وحوارات وجلسات حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب إضافة إلى أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية سوف يشارك في المؤتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.