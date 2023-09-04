حدث ليلاً| تفاصيل صفقة "إيسترن كومباني".. وتطورات أزمة حقل "ظهر".. وتحذير من هذه الأسماك

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الحوار الوطني.. أحمد خالد يطالب بتشريع قانون جديد لنظام الأحزاب

قال أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية هي عمود العمل السياسي وإصلاحها وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسي.

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مودى: الهند ستصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047

قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي إن النمو الاقتصادي في الهند هو " نتاج ثانوي طبيعي" للاستقرار السياسي لحكومته التي قضت تسع سنوات فى السلطة حتى الآن.

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أول تعليق من "إيسترن كومباني" بعد صفقة بيع 30% لـ"جلوبال للاستثمار"

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن هيكل الشركة بعد الاتفاقية الموقعة أصبحت "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" تمتلك 30% من إجمالي أسهم الشركة، و21% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و49% من الشركة موجود في البورصة.

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وزير التربية والتعليم يُعلن الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (١٦٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠٢٣ والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

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كم تبلغ القيمة السوقية وسعر السهم في صفقة بيع 30% من "إيسترن كومباني"؟

وقعت الحكومة اليوم الأحد صفقة ضخمة بقيمة وصلت إلى نحو 625 مليون دولار (أي ما يعادل نحو 19.3 مليار جنيه) في مقابل بيع نحو 30% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" التي تعمل في مجال إنتاج السجائر والأدخنة لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية.

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سمير فرج: الرئيس السيسي أكد على أن تأمين سيناء يكون من خلال تعميرها

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن سيناء كانت بوابة للتخريب والإرهاب والهجوم على مصر منذ 4 آلاف عام وتحديدًا أيام الهكسوس وصولا إلى الكيان الإسرائيلي والإرهاب.

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نقيب الصحفيين: الصحافة القومية "ماتت".. وعلينا إعادة الاعتبار لها

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين،أن دعم بيئة حرية الصحافة تأتي من ضرورة اطلاق سراح كل المحبوسين، وأيضا منع ما يتم من حجب للمواقع، مع العمل على أهمية مراجعة تشريعات الإعلام وخاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن الصحافة القومية ماتت وعلينا مراجعة اعتبارها مرة أخرى لدعم بيئة حرية الصحافة.

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البترول عن انخفاض إنتاج غاز حقل ظهر: كل الحقول في العالم يحدث بها تناقص طبيعي

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، لافتًا إلى أنها من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال البترول.

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كيف ستؤثر صفقة بيع 30% من أسهم "إيسترن كومباني" على البورصة؟

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ستنعش البورصة وتداولاتها، وتعزز ارتفاع قطاع الأغذية والمشروبات وتنشطه وتجعله في مركز متقدم.

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بعد استحواذ القابضة الإماراتية.. قطاع الأعمال: انتهاء أزمة السجائر خلال أسبوع

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن أزمة السجائر في مصر تنتهي خلال أسبوع ، وكشف عبد الغنى تفاصيل استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني.

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نقابة البيطريين تحذر من تناول الأسماك التي يظهر بها الضي الأزرق

كشفت الدكتورة شيرين علي ذكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، عن تلقي العديد من الرسائل من المواطنين من ظهور ضي أزرق من سمكة من نوع الماكريل.

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رئيس الجالية المصرية في بريطانيا تكشف هل تجاهل "الإنجليز" جنازة محمد الفايد؟

كشفت ميرفت خليل رئيس اتحاد الجالية المصرية في المملكة المتحدة، عن أسباب عدم حضور أعضاء الجالية وممثلي السفارة المصرية في لندن، مراسم تشييع جثمان رجل الأعمال الشهير محمد الفايد الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

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هل يؤجل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بعد بيانات أمريكية جديدة؟

تعطي بيانات أمريكية جديدة، تؤكد أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ، مجالا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة خلال الفترة المقبلة، حتى مع تركه الباب مفتوحًا أمام إمكانية استئناف حملة تشديد السياسة النقدية التاريخية في وقت لاحق من العام، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز عن اقتصاديين.

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