لأول مرة.. "الزراعة": نستهدف زراعة 4 ملايين فدان من محصول القمح

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة: إن الموسم الصيفي أوشك على الانتهاء مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت مبكرة للموسم الشتوى حيث تستهدف الوزارة زراعة 4 ملايين فدان من محصول القمح، وتوفير كافة الكميات المطلوبة للمساحة المستهدف من التقاوى حيث تحدد اليوم أن تكون سعر الشيكارة 550 جنيه لوزن 30 كيلو.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، لمصراوي، أنه سيتم استكمال ما تبقى من الموسم الصيفي وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

ولفت إلى تعميم كارت الفلاح بشكل كامل على كافة المساحات المزروعة وعلى المزراعين، مؤكداً على أن تسليم الأسمدة سيكون بالكارت فقط وبدون استثناءات.

وأشار إلى تطبيق الدورة الزراعية على القمح فى كل المحافظات من خلال قطاع الخدمات الزراعية التى وضع خطة تنفذها مديريات الزراعية فى كل محافظة على أن يتم التفعيل الكامل فى الموسم الئشتوى القادم.

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