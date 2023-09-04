انتقد حصول مديري المستشفيات على مبالغ كبيرة.. من هو النائب الذى ارسل السيسي مندوبا لتعزيته؟



كتب - نشات علي:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، صباح اليوم العميد محمد شاكر للتعزية في وفاة زوجة الدكتور هاني نعمة الله النائب بمجلس الشيوخ، وإبلاغ أسرتها خالص عزاءه ومواساته.

ويرصد مصراوي ، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات ،عن النائب هاني نعمة الله , وجاءت علي النحو التالي :-

هاني حنا جبر أن نعمت الله عضو مجلس الشيوخ المصري -

نشرت الجريدة الرسمية في 17 ,أكتوبر ،2020 تعيينه- عضوا في مجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية

-يعمل استشاري أمراض القلب. دكتور قلب واوعية دموية متخصص في أمراض القلب عند النساﺀ ، أمراض صمام القلب ، اتساع عضلة القلب ، اضطرابات نبض القلب

ظهر اسمه بقوة خلال أزمة كورونا وأكد أن بروتوكول العلاج المعمول به في مصر افضل من فرنسا وامريكا حيث ييتم العلاج فيهما بالبنادول،فقط أما في مصر يتم صرف شنطة علاج متكاملة من اليوم الأول للمريض.

وابدي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عدم اقتناعه بتعديلات قانون الاستثمار وقال اوافق عليه من حيث المبدأ لنعطي ثقة المستمثرين، لكن غير مقتنع تماما من أنه يشجع ويجلب المستمثرين،

انتقد النائب هانى نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، تقاضى عدد من مديرى المستشفيات الخيرية الخاصة رواتب كبيرة تصل إلى 50 ألف جنيه وقال النائب خلال مناقشة طلب مناقشة عامة عن التبرع التي تتلقاها الجمعيات الاهلية، : «هل الناس تدفع تبرعات من أجل أن يحصل المديرون على هذه الرواتب؟».

قدم اقتراح برغي بشأن: "تقنين ووضع حد أقصى لنسبة إضافة الملح إلى الصناعات الغذائية بجميع أنواعها ومراعاة الوضوح في إظهار هذه النسبة على كل منتج".

أعلن عن تقدمه بمشروع حملة قومية وإعلامية لمواجهة مرض ارتفاع ضغط الدم بالتعاون مع الجمعية المصرية تحت رئاسة الدكتور محسن إبراهيم