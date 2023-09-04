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BBC

شقق المواطنين.. "نقيب السياحيين" يقترح حلولاً لأزمة عجز الطاقة الفندقية

06:30 ص الإثنين 04 سبتمبر 2023

باسم حلقة نقيب السياحيين

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كتب- محمد أبو بكر:
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن القطاع السياحي في مصر يعاني من عجز بالغرف الفندقية رغم الأرقام الكبيرة التي حققها خلال الفترة السابقة.

وأضاف "باسم" لـ "مصراوي"، أن عدد الغرف الفندقية بمصر 210 ألف غرفة وعدد مماثل قيد الإنشاء، ولا بد من هيئة الاستثمار والبنوك مساعدة المستثمرين بسرعة استكمال هذه المنشآت حتى تدخل الخدمة؛ لمضاعفة فرص استقبال الأعداد التي نطمح إليها بوجود 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأوضح نقيب السياحيين، أنه لا بد من قرارات للحكومة يسمح للمواطنين بفتح العمارات السكنية المغلقة وغير المستخدمة كـ شقق فندقية تحت رقابة و تراخيص من وزارة السياحة، وهذا أمر هام قائلاً: (في غمضة عين تتحول أعداد الغرف الفندقية في مصر إلى أرقام مرتفعة)، وسيكون مفيداً للحكومة والمواطن والسائحين.

وأشار حلقة إلى أن، بعض المقرات في القاهرة للوزارات قابلة للتحول لفنادق على أعلى مستوي مثل مجمع التحرير وغيره من الأماكن التي يمكن الاستفادة منها بالقطاع السياحي.

سوق مصراوى

باسم حلقة نقيب السياحيين عجز الطاقة الفندقية

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