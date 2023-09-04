نشاط رياح وهذا موعد الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من الاثنين 4 سبتمبر إلى السبت 9 سبتمبر.
وتوقعت الأرصاد أن يسود الاثنين طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الثلاثاء 5 سبتمبر
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
اعتبارا من الأربعاء 6 ستمبر
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
الخميس 7 سبتمبر إلى السبت 9 سبتمبر
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
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