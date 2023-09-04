وقاية النباتات يستعرض أنشطته في حماية المحاصيل الاستراتيجية عن شهر أغسطس



كتب-أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرًا مُقدماً من الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات حول إنجازات المعهد عن شهر أغسطس للعام 2023.

وقالت الوزارة، إن جهود معهد وقاية النباتات اشتملت على تدريب الباحثين والمزارعين والشركات الزراعية والمهتمين بالموالح للتعرف على أهم آفاتها وطرق مكافحتها و ذلك لتحسين جودتها وتقليل الفاقد منها من أجل رفع معدلات التصدير و زيادة العائد القومي بتنظيم البرنامج التدريبي " المكافحة المتكاملة لآفات الموالح" بمقر المعهد بالجيزة و بمزارع المغربي.

وأكدت الوزارة، على تنظيم البرنامج التدريبي “المبيدات ما بين التطبيق الآمن والممارسات الخاطئة " لرفع كفاءة الباحثين والمهندسين الزراعيين المهتمين بوقاية ومكافحة الآفات الزراعية بمقر المعهد بمحافظة الدقهلية.

ونوهت الوزارة إلي إعداد المعهد دورة تنمية وتطوير قطاع النخيل للارتقاء به وتوفير كل السبل للوصول لمنتج ذو جودة عالية بتنظيم البرنامج التدريبي "المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء" بفرع المعهد بمحافظة الشرقية للتدريب على العمليات الزراعية الصحيحة ووضع الخطط الإستراتيجية في إدارة برامج المكافحة المتكاملة للحشرة.

وفي سياق متصل، كثف معهد بحوث وقاية النباتات كافة أشكال الدعم الفني للمهتمين بالتدريب على أفكار المشاريع الصغيرة كإنشاء المناحل وصناعة العسل حيث نظم برنامج تدريبي تحت عنوان “الإنتاج الكمي لغذاء الملكات و حبوب اللقاح" بمقر المعهد بالجيزة، كما شارك وقاية النباتات في تنفيذ مبادرة إحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي و تعميمها على جميع المحافظات بالبرنامج التدريبي " إنتاج الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية المستدامة" و الذي تم تنفيذه بمحافظتي سوهاج و قنا.

وأشارت الوزارة ، إلي أن باحثو المعهد نفذوا حملات متابعة مكثفة لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة لمكافحة أفات المحاصيل الاستراتيجية الصيفية مثل الذرة و القطن في محافظات الشرقية و الأسكندرية و كفر الشيخ للحصول على منتج ذو جودة عالية كما و كيفا.