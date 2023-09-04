لا توجد أماكن.. "نقيب السياحيين" نسب الإشغال بالأقصر وصلت إلى 100%

كتب- محمد أبو بكر:

توقع باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن تتخطي معدلات السياحة حاجز الـ15 مليون سائح بنهاية العام، وتخطي ما حققه القطاع السياحي عام 2010، ونسب الإشغال وصلت إلى 100 % بفنادق الأقصر.

وأضاف "حلقة" لمصراوي، أنه لا توجد أماكن للإقامة في الأقصر، وأن رحلات "الأوفر داي" تأتي بالأتوبيسات لأداء الزيارة والعودة مجدداً للمبيت بالغردقة، وحققت حراك كبير للسياحة بالأقصر.

وأوضح نقيب السياحيين، أن معظم السائحين خلال الفترة السابقة جاءوا من، ألمانيا، وإنجلترا، ودول إسكندنفيا، وليتوانيا، وإيطاليا، والمجر، وفرنسا، واسبانيا، والتشيك، بالإضافة للجنسيات التقليدية مثل السياحة الروسية وزيادتها خلال الفترة الأخيرة.