الرئيس السيسي يكشف أسباب لجوء الدولة إلى تخفيف الأحمال

كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندس طارق الملا، وزير البترول في مؤتمر حكاية وطن؛ قائلًا: (الدولة لجأت إلى تخفيف الأحمال؛ بسبب رغبة وزير البترول في بيع الغاز الطبيعي بالولار، علشان يقلل فاتورة الضغط على البنك المركزي والعملة الحرة).

وأضاف رئيس الجمهورية قائلأ: (تلبية المشروعات التي يطالب تنفيذها وزيري الكهرباء والبترول، يتطلب الحصول على التمويلات، والسلف دا علشان خاطر مين؟ عيون الدكتور شاكر ولا عيون بلدنا؟ علشان خاطر عيون بلدنا، يبقي كلنا نقف علشان نسدد ديونها وسلفها).

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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