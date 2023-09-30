إعلان

BBC

السيسي للمصريين باكيًا: "لو عايزين بلدكوا تمام مقدامكوش غير الصبر والعمل"

10:55 م السبت 30 سبتمبر 2023

مؤتمر حكاية وطن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندس طارق الملا، وزير البترول في مؤتمر حكاية وطن؛ أنه لا سبيل لجعل البلد في أفضل حال سوي الصبر والعمل.

وأكمل الرئيس متأثرًا وباكيًا: (الصبر والعمل هو السبيل سواء معايا أو مع غيري، إذا كنت عايزين بلدكوا تكون تمام، حتي نتجاوز كل ما سمعتموه).

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)

سوق مصراوى

مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي الأزمة الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي: شوية الكهرباء اللي بيتقطعو بيوفروا للدولة ١٠٨ مليار في السنة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

السيسي: وزراء حكومة مدبولي يتحدثون عن الإنجازات وأنا أتحدث عن التحديات