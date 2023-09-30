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BBC

سبب أزمة الغاز.. السيسي يكشف كيف تسبب الأشرار في خراب مصر منذ 2011

10:45 م السبت 30 سبتمبر 2023

مؤتمر حكاية وطن

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كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندس طارق الملا، وزير البترول في مؤتمر حكاية وطن؛ أن التحكيم في البترول كان للدول كلها ولكن بكام؟ هقولكم بعشرات المليارات من الدولارات، لأن الالتزام مع الدول أمر حتمي.

وأضاف السيسي، أن الهدف كان الدخول في إجراءات التقاضي، علشان نخلصها بالمسار دا فقط؟ لا قولنا إننا نقللها ونساويها، ومنهم محطات الإسالة.

وتابع رئيس الجمهورية، أن محطة الإسالة توقفت عام 2011 نتيجة رغبة الأشرار ودعوتهم لحشد المواطنين بمكان المحطة فتتوقف، وتنسحب الشركة ويحدث تحكيم علي مصر بملايين الدولارات، ومن هنا يأتي الخراب، لأن المحطة التي لا تعمل تفقد الدولة قدرات الإنتاج، ولما الشركات توقفت عن الاستثمار بدأ يظهر أزمة غاز وبوتجاز ووقود 2011 حتي 2014.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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