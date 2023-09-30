وزير البترول: مصر أصبحت مركزا لتجارة وتداول الغاز

محمد أبوبكر

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة المتجددة، حكاية قطاع البترول، والتحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، وذلك خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن".

وقال الملا: في الفترة القادمة سيكون لدينا حفر آبار وبحث واستشكاف وتوسيع مناطق البحث، ونعمل عمليات إسراع وتعديل حتي تدخل هذه الاكتشافات الحيز الخاص بالإنتاج وهذه خطة الاستكشاف إلى 2030.

وأضاف الملا: نتحدث عن تعظيم الدور الإقليمي لمصر وكيف نستفيد من ذلك ونعظم دورنا كمركز إقليمي، وبداية استقبال الغاز الطبيعي من حقول شرق المتوسط، من خلال هذه الشركات في يناير 2021 ومصر أصحبت من هذا اليوم مركز لتجارة وتداول الغاز، لأننا نستقبل ونمرر الغاز في خطوط ونصدره من خلال محطاتنا وبالتالي نصدره للأردن من خلال خطوط الربط بينها وبين الأردن.



ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.



تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)





