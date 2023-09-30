وزير البترول: اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان مكنتنا من حقل ظهر

محمد أبوبكر

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة المتجددة، حكاية قطاع البترول، والتحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، وذلك خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن".

وقال الملا: طرحنا 12 مزايدة عالمية بخلاف التواصل والتعاقد المباشر مع كبري الشركات العالمية للإسراع بالعملية التنموية في الانتاج واستخدام التكنولوجيا الرقمية بتطبيقات مختلفة منها بوابة مصر الرقمية وعليها نضع البيانات ومن هنا تدخل الشركات العالمية لمعرفة الفرص الجيولوجية الموجودة.

وأكد الملا أن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، مكنتنا من الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية ومشروع حقل "ظهر" كان ممكن يكتشف لكن لا نستطيع أن ننميه لو لم يكن هناك اتفاقيات مع قبرص.

وتابع: هذه الاتفاقيات نتج عنها 120 اتفاقية مع الشركاء العالميين بتصديق الرئيس وكانت ملزمة لهم بإنفاق 22 مليار دولار كحد أدني للاستثمار ومنح توقيع 3.4 مليار دولار ومن ضمن النجاحات التي استطعنا أن نحققها هي جذب شركات عالمية للعمل لأول مرة في مصر والنجاح بيجيب النجاح ويحمس باقي الشركات للعمل.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.



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