"قومي المرأة" يُشيد بمنح الدكتورة نجلاء الأهواني وسام جوقة الشرف

القاهرة (أ ش أ)

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى سابقًا لحصولها على وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من السفارة الفرنسية بالقاهرة لإسهاماتها الثابتة في تعزيز الروابط بين فرنسا ومصر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، في بيان السبت، عن بالغ فخرها وسعادتها بحصول الدكتورة نجلاء الأهواني على هذا الوسام الرفيع، مؤكدة أنه تكريم مستحق لشخصية نسائية مصرية عظيمة قدمت العديد من الجهود لمصر على مدار تاريخها تكللت بهذا التكريم المستحق، معتبرة أنها نموذج نسائي مشرف نفخر به جميعا.

جدير بالذكر أن الدكتورة نجلاء الأهواني كانت وزيرًة للتعاون الدولي عام 2014، كما شغلت بعض المناصب الهامة؛ مثل منصب نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية ونائب مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) ومستشارة لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهي أحد أعضاء مجلس الإدارة ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وعضويتها في المجلس الاستشاري لمركز أبحاث الهجرة والتنمية بجامعة كوفنتري البريطانية، ومجلس إدارة مبادرة "إرادة" في مجلس الوزراء المصري، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

وكانت عضوة بالمجلس القومي للمرأة وغيرها من المناصب المهمة، كما كانت الدكتورة نجلاء الأهواني قدمت العديد من الأبحاث والأوراق العلمية في العديد من المجالات ذات الأهمية، بالإضافة إلى عملها الأكاديمي والتنفيذي.

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