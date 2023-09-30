"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا بكفر الشيخ

القاهرة (أ ش أ)

انطلقت اليوم السبت، قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في قرى "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجا بمحافظة كفر الشيخ.

وتستمر القافلة لمدة 6 أيام، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وإشراف رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور إيهاب صابر.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، في بيان السبت، إن القافلة تقدم كل الرعاية البيطرية مجانا، وتأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أن المعهد يشارك في تنظيم القافلة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، ومعاهد الصحة الحيوانية، والإنتاج الحيواني، والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

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