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BBC

وزير المالية: عدد أسر "تكافل وكرامة" سيصل إلى 5.2 مليون أسرة

04:42 م السبت 30 سبتمبر 2023

الدكتور محمد معيط

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن عدد الأسر التي تستفيد من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" سيصل إلى 5.2 مليون أسرة بالزيادة التي وافق عليها الرئيس بتكلفة 35.5 مليار جنيه.

وأضاف معيط، خلال كلمته باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أنه تم رفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي، والقيام بإصلاحات ضخمة وجذرية.

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