وزيرة التخطيط: مصر قفزت 19 مركزا في مؤشر التنمية البشرية

كتب- محمد عمارة:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر قفزت 19 مركزا في مؤشر التنمية البشرية.

وأضافت "السعيد"، في كلمتها باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أن الحكومة أطلقت المشروع القومي للأسرة المصرية للاستثمار في خصائص السكان والعنصر البشري.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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