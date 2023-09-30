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وزيرة التخطيط: مصر قفزت 19 مركزا في مؤشر التنمية البشرية

03:20 م السبت 30 سبتمبر 2023

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

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كتب- محمد عمارة:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر قفزت 19 مركزا في مؤشر التنمية البشرية.

وأضافت "السعيد"، في كلمتها باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أن الحكومة أطلقت المشروع القومي للأسرة المصرية للاستثمار في خصائص السكان والعنصر البشري.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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هالة السعيد مؤشر التنمية البشرية مؤتمر حكاية وطن مصر قفزت 19 مركزا

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