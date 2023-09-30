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BBC

وزيرة التخطيط: نستهدف معدل نمو مستدام بين 7% و8%

03:09 م السبت 30 سبتمبر 2023

الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط

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كتب- محمد عمارة:

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 7% و8%.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال جلسة واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن: أن نسبة البطالة الخاصة بالمرأة تبلغ 3 أضعاف البطالة بين الرجال.

وتابعت هالة السعيد، أن مصر في حاجة إلى زيادة هيكل الإنتاج من أجل تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل.

وأوضحت أن الحكومة لديها فرص تشاركية مع القطاعات الأخرى، وتم الوصول إلى 30% من هذه القطاعات الاقتصادية.

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