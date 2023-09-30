وزيرة التخطيط: حققنا معدل نمو 6.6% قبل الأزمة الأوكرانية
كتب- محمد عمارة:
قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت معدل نمو وصل إلى 6.6% قبل الأزمة الأوكرانية الروسية.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال جلسة واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن: بنواجه تحديات غير مسبوقة ولدينا أزمات متلاحقة ومركبة، وكان لابد وسط هذه التحديات أن ننظر في رؤية مصر 2030.
وتابعت: قولنا إننا نحتاج لوضع أجندة وهي وثيقة حية وننظر إليها باستمرار، لازم نخلي الاقتصاد أكثر مرونة لامتصاص الصدمات ونحول الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي وتنمية مستدامة توفر فرص عمل.
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