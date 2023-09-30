مدبولي: انطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة" العام الحالي بتكلفة 52 مليار جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال العام الحالي سُتطلق المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.

وأضاف مدبولي، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أن المرحلة الثانية ستطلق من حياة كريمة بـ1863 قرية لخدمة 52 مركز في 20 محافظة، بتكلفة 52 مليار جنيه.

وأوضح رئيس المجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة وصل حجم الإنفاق بها إلى 350 مليار جنيه، واستفاد منها 18 مليون شخص غيرت لهم وجه الحياة بأكملها، من صرف صحي واتصالات وغاز لمنشآت صحية ومدارس ومجمعات حكومية ومراكز شباب وتبطين الترع.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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